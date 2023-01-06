Потреби в масовій мобілізації немає, але все залежить від фронту – Резніков

В Україні поки що немає необхідності в оголошенні додаткової мобілізації, хоча ситуація може змінитися, заявив в етері телемарафону міністр оборони Олексій Резніков.

“У нас в Україні оголошено мобілізацію у лютому 2022 року, і її ще не завершено. Ми ще не призвали ту кількість людей, яку затверджено законом і президентом. Процес йде у спокійному режимі. У нас немає такої великої потреби в людях, як у РФ — у нас є потреба у зброї, техніці, оснащенні. Ми добираємо, ми поповнюємо. Втрати теж, на жаль, є. Ми поновлюємо втрати наших бойових бригад, якихось спеціалістів беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших задач, але потреби у такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу”, – наголосив Резніков.

При цьому він додав, що ситуація на фронті може змінитися будь-яким способом і будь-якої миті, і тоді питання про додаткову мобілізацію прийматиметься окремим рішенням.