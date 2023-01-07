На Харьковщине два «прилета», есть пострадавший — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия ударила ракетами по Мерефе.

«Зафиксировано два «прилета» вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели», — написал Синегубов в telegram.

С 23:07 на Харьковщине звучит воздушная тревога. Практически сразу после ее объявления жители Харькова сообщили о том, что слышали взрывы за городом. Глава ХОВА подтвердил, что враг наносит удары по региону и призвал жителей находиться в укрытиях.