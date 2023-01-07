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На Харьковщине два «прилета», есть пострадавший — Синегубов

Происшествия 23:44   07.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине два «прилета», есть пострадавший — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия ударила ракетами по Мерефе.

«Зафиксировано два «прилета» вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели», — написал Синегубов в telegram.

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    • С 23:07 на Харьковщине звучит воздушная тревога. Практически сразу после ее объявления жители Харькова сообщили о том, что слышали взрывы за городом. Глава ХОВА подтвердил, что враг наносит удары по региону и призвал жителей находиться в укрытиях.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 23:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия ударила ракетами по Мерефе".