На Харьковщине два «прилета», есть пострадавший — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия ударила ракетами по Мерефе.
«Зафиксировано два «прилета» вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели», — написал Синегубов в telegram.
Читайте также: 12 населенных пунктов на Харьковщине были под огнем россиян — Генштаб ВСУ
С 23:07 на Харьковщине звучит воздушная тревога. Практически сразу после ее объявления жители Харькова сообщили о том, что слышали взрывы за городом. Глава ХОВА подтвердил, что враг наносит удары по региону и призвал жителей находиться в укрытиях.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине два «прилета», есть пострадавший — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 23:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия ударила ракетами по Мерефе".