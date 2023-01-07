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На Харківщині два “прильоти”, є постраждалий – Синєгубов

Події 23:44   07.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині два “прильоти”, є постраждалий – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія вдарила ракетами по Мерефі.

“Зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники”, – написав Синегубов у Телеграмі.

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    • З 23:07 на Харківщині лунає повітряна тривога. Практично одразу після її оголошення мешканці Харкова повідомили про те, що чули вибухи за містом. Голова ХОВА підтвердив , що ворог завдає ударів по регіону і закликав мешканців перебувати в укриттях.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 23:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія вдарила ракетами по Мерефі".