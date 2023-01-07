На Харківщині два “прильоти”, є постраждалий – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія вдарила ракетами по Мерефі.

“Зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники”, – написав Синегубов у Телеграмі.

З 23:07 на Харківщині лунає повітряна тривога. Практично одразу після її оголошення мешканці Харкова повідомили про те, що чули вибухи за містом. Голова ХОВА підтвердив , що ворог завдає ударів по регіону і закликав мешканців перебувати в укриттях.