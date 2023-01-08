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Генштаб не видит угрозы наступления армии РФ на север Харьковщины

Происшествия 18:24   08.01.2023
Елена Нагорная
Генштаб не видит угрозы наступления армии РФ на север Харьковщины

Районы по меньшей мере 5 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Так, противник пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Там враг обстрелял районы Першотравневого и Ивановки.

На Слобожанском направлении обстановка остается стабильной: подразделения РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Старица, Колодязное и Новомлинск.

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«Есть опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины. Будьте внимательны и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — призвали в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 18:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 5 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".