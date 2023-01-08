Генштаб не бачить загрози наступу армії РФ на північ Харківщини

Райони щонайменше 5 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Так, супротивник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Там ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається сталою: підрозділи РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Стариця, Колодязне і Новомлинськ.

“Є небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. Будьте уважні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – закликали в Генштабі.