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Генштаб не бачить загрози наступу армії РФ на північ Харківщини

Події 18:24   08.01.2023
Олена Нагорна
Генштаб не бачить загрози наступу армії РФ на північ Харківщини

Райони щонайменше 5 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Так, супротивник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Там ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається сталою: підрозділи РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Стариця, Колодязне і Новомлинськ.

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“Є небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. Будьте уважні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – закликали в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 18:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 5 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".