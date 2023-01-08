По Мерефі вдарили ракетами С-300 – подробиці від прокуратури (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили про те, що внаслідок ракетного удару по Мерефі є загиблий та поранений.

“7 січня близько 23:00 окупанти завдали ракетного удару по місту Мерефа – зазнало пошкоджень підприємство. Загинув 50-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ”, – повідомила пресслужба прокуратури.

Також, за інформацією прокурорів, минулої доби під обстрілом було селище Дворічна Куп’янського району. Там сталася пожежа – горів приватний будинок на площі близько 100 кв. метрів. Також ворог пошкодив будівлю підрозділу ДСНС.

На місцях обстрілів співробітники прокуратури та поліції зібрали речові докази. Розслідування проводять по статті “порушення законів і звичаїв війни”.