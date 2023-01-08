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По Мерефі вдарили ракетами С-300 – подробиці від прокуратури (фото)

Події 10:15   08.01.2023
Оксана Горун
По Мерефі вдарили ракетами С-300 – подробиці від прокуратури (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили про те, що внаслідок ракетного удару по Мерефі є загиблий та поранений.

“7 січня близько 23:00 окупанти завдали ракетного удару по місту Мерефа – зазнало пошкоджень підприємство. Загинув 50-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ”, – повідомила пресслужба прокуратури.

Наслідки обстрілу Харківщини 7 січня фото прокуратури 3

Також, за інформацією прокурорів, минулої доби під обстрілом було селище Дворічна Куп’янського району. Там сталася пожежа – горів приватний будинок на площі близько 100 кв. метрів. Також ворог пошкодив будівлю підрозділу ДСНС.

Наслідки обстрілу Харківщини 7 січня фото прокуратури

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На місцях обстрілів співробітники прокуратури та поліції зібрали речові докази. Розслідування проводять по статті “порушення законів і звичаїв війни”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 10:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили про те, що внаслідок ракетного удару по Мерефі є загиблий та поранений".