За добу ворог завдав 9 ракетних ударів, на Харківщині є загиблий

Генштаб ЗСУ поінформував про те, як російська армія порушувала накази свого головнокомандувача на Різдво, зокрема на Харківщині.

” Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий “режим припинення вогню”, протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення”, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Один із ударів увечері 7 січня припав по Харківщині – голова ХОВА підтвердив два “прильоти” у Мерефі. Внаслідок цього загинув 50-річний чоловік.

Крім ракетного удару, російська армія вела обстріли з артилерії та мінометів, а також застосовувала безпілотники.

“На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця та Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БпЛа біля Олександрівки”, – повідомили в Генштабі.