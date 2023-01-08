За добу ворог завдав 9 ракетних ударів, на Харківщині є загиблий
Генштаб ЗСУ поінформував про те, як російська армія порушувала накази свого головнокомандувача на Різдво, зокрема на Харківщині.
” Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий “режим припинення вогню”, протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення”, – зазначили в Генштабі ЗСУ.
Один із ударів увечері 7 січня припав по Харківщині – голова ХОВА підтвердив два “прильоти” у Мерефі. Внаслідок цього загинув 50-річний чоловік.
Крім ракетного удару, російська армія вела обстріли з артилерії та мінометів, а також застосовувала безпілотники.
“На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця та Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БпЛа біля Олександрівки”, – повідомили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про те, як російська армія порушувала накази свого головнокомандувача на Різдво, зокрема на Харківщині".