За сутки враг нанес 9 ракетных ударов, на Харьковщине есть погибший

Генштаб ВСУ проинформировал о том, как российская армия нарушала приказы своего главнокомандующего на Рождество, в том числе — на Харьковщине.

«Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый «режим прекращения огня», за прошедшие сутки, противник нанес 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения», — отметили в Генштабе ВСУ.

Один из ударов вечером 7 января пришелся по Харьковщине — глава ХОВА подтвердил два «прилета» в Мерефе. В результате погиб 50-летний мужчина.

Кроме ракетного удара, российская армия вела и обстрелы из артиллерии и минометов, а также применяла беспилотники.

«На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двуречная Харьковской области. Также враг применил ударный БпЛа у Александровки», — сообщили в Генштабе.