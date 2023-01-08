За сутки враг нанес 9 ракетных ударов, на Харьковщине есть погибший
Генштаб ВСУ проинформировал о том, как российская армия нарушала приказы своего главнокомандующего на Рождество, в том числе — на Харьковщине.
«Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый «режим прекращения огня», за прошедшие сутки, противник нанес 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения», — отметили в Генштабе ВСУ.
Один из ударов вечером 7 января пришелся по Харьковщине — глава ХОВА подтвердил два «прилета» в Мерефе. В результате погиб 50-летний мужчина.
Кроме ракетного удара, российская армия вела и обстрелы из артиллерии и минометов, а также применяла беспилотники.
«На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двуречная Харьковской области. Также враг применил ударный БпЛа у Александровки», — сообщили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о том, как российская армия нарушала приказы своего главнокомандующего на Рождество, в том числе — на Харьковщине".