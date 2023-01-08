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По Мерефе ударили ракетами С-300 — подробности от прокуратуры (фото)

Происшествия 10:15   08.01.2023
Оксана Горун
По Мерефе ударили ракетами С-300 — подробности от прокуратуры (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили о том, что в результате ракетного удара по Мерефе есть погибший и раненый.

«7 января около 23:00 оккупанты нанесли ракетный удар по городу Мерефа — получило повреждения предприятие. Погиб 50-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения. По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Последствия обстрелов Харьковщины 7 января фото прокуратуры 3

Также, по информации прокуроров, за минувшие сутки под обстрелом был поселок Двуречная Купянского района. Там произошел пожар  — горел частный дом на площади около 100 кв. метров. Также враг повредил здание подразделения ГСЧС.

Последствия обстрелов Харьковщины 7 января фото прокуратуры

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На местах обстрелов сотрудники прокуратуры и полиции собрали вещдоки. Производства открыты за нарушение законов и обычаев войны.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 10:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили о том, что в результате ракетного удара по Мерефе есть погибший и раненый".