По Мерефе ударили ракетами С-300 — подробности от прокуратуры (фото)
В Харьковской областной прокуратуре сообщили о том, что в результате ракетного удара по Мерефе есть погибший и раненый.
«7 января около 23:00 оккупанты нанесли ракетный удар по городу Мерефа — получило повреждения предприятие. Погиб 50-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения. По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ», — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Также, по информации прокуроров, за минувшие сутки под обстрелом был поселок Двуречная Купянского района. Там произошел пожар — горел частный дом на площади около 100 кв. метров. Также враг повредил здание подразделения ГСЧС.
Читайте также: За сутки враг нанес 9 ракетных ударов, на Харьковщине есть погибший
На местах обстрелов сотрудники прокуратуры и полиции собрали вещдоки. Производства открыты за нарушение законов и обычаев войны.
Новости по теме:
Вы читали новость: «По Мерефе ударили ракетами С-300 — подробности от прокуратуры (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили о том, что в результате ракетного удара по Мерефе есть погибший и раненый".