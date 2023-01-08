По Мерефе ударили ракетами С-300 — подробности от прокуратуры (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили о том, что в результате ракетного удара по Мерефе есть погибший и раненый.

«7 января около 23:00 оккупанты нанесли ракетный удар по городу Мерефа — получило повреждения предприятие. Погиб 50-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения. По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Также, по информации прокуроров, за минувшие сутки под обстрелом был поселок Двуречная Купянского района. Там произошел пожар — горел частный дом на площади около 100 кв. метров. Также враг повредил здание подразделения ГСЧС.

На местах обстрелов сотрудники прокуратуры и полиции собрали вещдоки. Производства открыты за нарушение законов и обычаев войны.