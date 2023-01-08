Live
  • Воскресенье 08.01.2023
    • Харьков
  •   -11°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Зеленский наложил санкции на бывшую харьковчанку — актрису из РФ

Культура 09:47   08.01.2023
Оксана Горун
Зеленский наложил санкции на бывшую харьковчанку — актрису из РФ Фото: Instagram Елены Яковлевой

Среди 119 публичных личностей РФ, которые теперь находятся под украинскими санкциями, — актриса Елена Яковлева, которая выросла в Харькове, и в начале войны обвиняла украинцев в том, что ей не дают приехать в город на похороны отца.

К 119 артистам и другим публичным персонам РФ применили идентичные санкции, включающие: блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества,  приобретении земельных участков, запрет на въезд, лишение госнаград и так далее. Соответствующий указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал 7 января. Среди российских артистов, которых коснутся санкции, — и бывшая харьковчанка, звезда «Интердевочки» и сериала «Каменская» Елена Яковлева.

В первые дни полномасштабной войны — 9 марта — Яковлева разместила в Instagram пост, демонстрирующий полное не понимание происходящего. Обращаясь к украинцам, она заявила: «Дайте мне возможность похоронить моего отца!» Отец Яковлевой жил в Харькове и умер в первые дни российского вторжения. Далее, отвечая на комментарии, актриса потребовала «открыть коридоры»  и «выпустить детей».

Пост актрисы Елены Яковлевой
Фото: скрин страницы в Instagram Елены Яковлевой

Читайте также: Поэтесса Полозкова призналась, что уехала из РФ, увидев бомбардировки Харькова

Яковлева была невъездной в Украину еще до новой волны санкций. Въезд ей запретили за незаконное посещение Крыма. Тогда о существовании запрета она узнала только по прибытию в Харьков, где должна была играть в спектакле и планировала встретиться с родными. Харьков — родной город Яковлевой, хоть родилась она в Житомире, но большую часть «украинского этапа» своей жизни прожила в Харькове. Тут будущая российская актриса закончили среднюю школу № 138, а затем работала библиотекарем в Харьковском университете и комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры. А, накопив денег, уехала в Москву — поступать в ГИТИС. Там и осталась.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

11:07
Актриса Харьковского театра кукол защищает Украину с оружием в руках
08:57
Зеленский наградил харьковских энергетиков орденами «За мужество»
17:35
Зеленский назначил начальников пяти военных администраций на Харьковщине
08:00
Зеленский передал Конгрессу США флаг из Бахмута и попросил танки и самолеты
01:20
Patriot и справедливый мир — главное из пресс-конференции Байдена и Зеленского

  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Зеленский наложил санкции на бывшую харьковчанку — актрису из РФ»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 09:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 119 публичных личностей РФ, которые теперь находятся под украинскими санкциями, — актриса Елена Яковлева, которая выросла в Харькове, и в начале войны обвиняла украинцев в том, что ей не дают приехать в город на похороны отца".