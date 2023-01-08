Зеленский наложил санкции на бывшую харьковчанку — актрису из РФ
Среди 119 публичных личностей РФ, которые теперь находятся под украинскими санкциями, — актриса Елена Яковлева, которая выросла в Харькове, и в начале войны обвиняла украинцев в том, что ей не дают приехать в город на похороны отца.
К 119 артистам и другим публичным персонам РФ применили идентичные санкции, включающие: блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, приобретении земельных участков, запрет на въезд, лишение госнаград и так далее. Соответствующий указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал 7 января. Среди российских артистов, которых коснутся санкции, — и бывшая харьковчанка, звезда «Интердевочки» и сериала «Каменская» Елена Яковлева.
В первые дни полномасштабной войны — 9 марта — Яковлева разместила в Instagram пост, демонстрирующий полное не понимание происходящего. Обращаясь к украинцам, она заявила: «Дайте мне возможность похоронить моего отца!» Отец Яковлевой жил в Харькове и умер в первые дни российского вторжения. Далее, отвечая на комментарии, актриса потребовала «открыть коридоры» и «выпустить детей».
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Яковлева была невъездной в Украину еще до новой волны санкций. Въезд ей запретили за незаконное посещение Крыма. Тогда о существовании запрета она узнала только по прибытию в Харьков, где должна была играть в спектакле и планировала встретиться с родными. Харьков — родной город Яковлевой, хоть родилась она в Житомире, но большую часть «украинского этапа» своей жизни прожила в Харькове. Тут будущая российская актриса закончили среднюю школу № 138, а затем работала библиотекарем в Харьковском университете и комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры. А, накопив денег, уехала в Москву — поступать в ГИТИС. Там и осталась.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 09:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 119 публичных личностей РФ, которые теперь находятся под украинскими санкциями, — актриса Елена Яковлева, которая выросла в Харькове, и в начале войны обвиняла украинцев в том, что ей не дают приехать в город на похороны отца".