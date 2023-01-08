Зеленський наклав санкції на колишню харків’янку – актрису з РФ

Серед 119 публічних осіб РФ, які тепер перебувають під українськими санкціями, – актриса Олена Яковлєва, яка виросла в Харкові й на початку війни звинувачувала українців у тому, що їй не дають приїхати до міста на похорон батька.

До 119 артистів та інших публічних персон РФ застосували ідентичні санкції, що включають: блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону участі в приватизації та оренді держмайна, придбання земельних ділянок, заборону на в’їзд, позбавлення держнагород тощо. Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 7 січня. Серед російських артистів, яких торкнуться санкції, – і колишня харків’янка, зірка “Інтердівчинки” та серіалу “Каменська” Олена Яковлєва.

У перші дні повномасштабної війни – 9 березня – Яковлєва розмістила в Instagram пост, який демонструє повне не розуміння того, що відбувається. Звертаючись до українців, вона заявила: “Дайте мені можливість поховати мого батька!” Батько Яковлєвої жив у Харкові й помер у перші дні російського вторгнення. Далі, відповідаючи на коментарі, актриса вимагала “відкрити коридори” та “випустити дітей”.

Яковлєва була нев’їзною в Україну ще до нової хвилі санкцій. В’їзд їй заборонили за незаконне відвідування Криму. Тоді про існування заборони вона дізналася лише після прибуття до Харкова, де мала грати у виставі та планувала зустрітися з рідними. Харків – рідне місто Яковлєвої, хоч народилася вона у Житомирі, але більшу частину “українського етапу” свого життя прожила у Харкові. Тут майбутня російська актриса закінчила середню школу № 138, а потім працювала бібліотекарем у Харківському університеті та комплектувальником на Харківському заводі електроапаратури. А, накопичивши грошей, поїхала до Москви – вступати до ГІТІСу. Там і лишилась.