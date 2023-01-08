Live
  • Неділя 08.01.2023
    • Харків
  •   -11°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Зеленський наклав санкції на колишню харків’янку – актрису з РФ

Культура 09:47   08.01.2023
Оксана Горун
Зеленський наклав санкції на колишню харків’янку – актрису з РФ Фото: Інстаграм Олени Яковлевої

Серед 119 публічних осіб РФ, які тепер перебувають під українськими санкціями, – актриса Олена Яковлєва, яка виросла в Харкові й на початку війни звинувачувала українців у тому, що їй не дають приїхати до міста на похорон батька.

До 119 артистів та інших публічних персон РФ застосували ідентичні санкції, що включають: блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону участі в приватизації та оренді держмайна, придбання земельних ділянок, заборону на в’їзд, позбавлення держнагород тощо. Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 7 січня. Серед російських артистів, яких торкнуться санкції, – і колишня харків’янка, зірка “Інтердівчинки” та серіалу “Каменська” Олена Яковлєва.

У перші дні повномасштабної війни – 9 березня – Яковлєва розмістила в Instagram пост, який демонструє повне не розуміння того, що відбувається. Звертаючись до українців, вона заявила: “Дайте мені можливість поховати мого батька!” Батько Яковлєвої жив у Харкові й помер у перші дні російського вторгнення. Далі, відповідаючи на коментарі, актриса вимагала “відкрити коридори” та “випустити дітей”.

Посада актриси Олени Яковлєвої

Читайте також:  Поетеса Полозкова зізналася, що поїхала з РФ, побачивши бомбардування Харкова

Яковлєва була нев’їзною в Україну ще до нової хвилі санкцій. В’їзд їй заборонили за незаконне відвідування Криму. Тоді про існування заборони вона дізналася лише після прибуття до Харкова, де мала грати у виставі та планувала зустрітися з рідними. Харків – рідне місто Яковлєвої, хоч народилася вона у Житомирі, але більшу частину “українського етапу” свого життя прожила у Харкові. Тут майбутня російська актриса закінчила середню школу № 138, а потім працювала бібліотекарем у Харківському університеті та комплектувальником на Харківському заводі електроапаратури. А, накопичивши грошей, поїхала до Москви – вступати до ГІТІСу. Там і лишилась.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:07
Актриса Харківського театру ляльок захищає Україну зі зброєю в руках
08:57
Зеленський нагородив харківських енергетиків орденами “За мужність”
17:35
Зеленський призначив начальників п’яти військових адміністрацій на Харківщині
08:00
Зеленський передав Конгресу США прапор із Бахмута і попросив танки та літаки
01:20
Patriot та справедливий мир – головне з пресконференції Байдена та Зеленського

  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зеленський наклав санкції на колишню харків’янку – актрису з РФ»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 09:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 119 публічних осіб РФ, які тепер перебувають під українськими санкціями, – актриса Олена Яковлєва, яка виросла в Харкові й на початку війни звинувачувала українців у тому, що їй не дають приїхати до міста на похорон батька".