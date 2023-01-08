Зеленський наклав санкції на колишню харків’янку – актрису з РФ
Серед 119 публічних осіб РФ, які тепер перебувають під українськими санкціями, – актриса Олена Яковлєва, яка виросла в Харкові й на початку війни звинувачувала українців у тому, що їй не дають приїхати до міста на похорон батька.
До 119 артистів та інших публічних персон РФ застосували ідентичні санкції, що включають: блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону участі в приватизації та оренді держмайна, придбання земельних ділянок, заборону на в’їзд, позбавлення держнагород тощо. Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 7 січня. Серед російських артистів, яких торкнуться санкції, – і колишня харків’янка, зірка “Інтердівчинки” та серіалу “Каменська” Олена Яковлєва.
У перші дні повномасштабної війни – 9 березня – Яковлєва розмістила в Instagram пост, який демонструє повне не розуміння того, що відбувається. Звертаючись до українців, вона заявила: “Дайте мені можливість поховати мого батька!” Батько Яковлєвої жив у Харкові й помер у перші дні російського вторгнення. Далі, відповідаючи на коментарі, актриса вимагала “відкрити коридори” та “випустити дітей”.
Читайте також: Поетеса Полозкова зізналася, що поїхала з РФ, побачивши бомбардування Харкова
Яковлєва була нев’їзною в Україну ще до нової хвилі санкцій. В’їзд їй заборонили за незаконне відвідування Криму. Тоді про існування заборони вона дізналася лише після прибуття до Харкова, де мала грати у виставі та планувала зустрітися з рідними. Харків – рідне місто Яковлєвої, хоч народилася вона у Житомирі, але більшу частину “українського етапу” свого життя прожила у Харкові. Тут майбутня російська актриса закінчила середню школу № 138, а потім працювала бібліотекарем у Харківському університеті та комплектувальником на Харківському заводі електроапаратури. А, накопичивши грошей, поїхала до Москви – вступати до ГІТІСу. Там і лишилась.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зеленський наклав санкції на колишню харків’янку – актрису з РФ»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 09:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 119 публічних осіб РФ, які тепер перебувають під українськими санкціями, – актриса Олена Яковлєва, яка виросла в Харкові й на початку війни звинувачувала українців у тому, що їй не дають приїхати до міста на похорон батька".