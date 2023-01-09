Ракетный удар по Шевченковскому: раненую девочку оперируют в Харькове

Девочку, которая была ранена в результате ракетного удара по Шевченковому, отвезли на операцию в Харьков, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

«Сегодня в 9:10 россияне обстреляли пгт Шевченково. Криминалисты на месте обнаружили обломки одной ракеты С300 на территории рынка в пгт. Погибли две женщины — 60-летняя погибла на месте происшествия, 54-летняя уже в больнице от полученных травм. Также следствию известно о шести раненых от обстрела, среди них — 10-летняя девочка, которую направили на операцию в Харьков из-за обломка в шее», — рассказал Болвинов.

Криминалисты и следователи продолжают работать по установлению всех фактов преступлений россиян.

Видео с места обстрела опубликовал глава облуправления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Эту девочку полицейский вынес с места попадания российского С-300. Ребенка с ранениями увезли в больницу. Молимся, чтобы с малышкой все было хорошо. Русские фашисты будут отвечать за каждое преступление, совершенное на нашей земле», — заявил глава облуправления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.