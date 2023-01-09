Удар РФ по рынку в Шевченково: семеро пострадавших, среди них ребенок (видео)

Семь человек пострадали 9 января в результате вражеского ракетного удара по поселку Шевченково Купянского района, среди них — 13-летняя девочка.

Об этом сообщает председатель ОВА Олег Синегубов со ссылкой на данные Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Видео последствий ракетного удара опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, под завалами могут оставаться люди. Продолжается спасательная операция, работают экстренные службы.



Фото, видео: Кирилл Тимошенко

«Очередной террор наших людей в начале недели. Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез. Но эти фото должен видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании», — написал Тимошенко.

Напомним, что в 9:11 в регионе была объявлена воздушная тревога. В 9:26 Синегубов сообщил, что россияне ударили ракетой по рынку в поселке Шевченково.