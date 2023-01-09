Удар РФ по рынку в Шевченково: семеро пострадавших, среди них ребенок (видео)
Семь человек пострадали 9 января в результате вражеского ракетного удара по поселку Шевченково Купянского района, среди них — 13-летняя девочка.
Об этом сообщает председатель ОВА Олег Синегубов со ссылкой на данные Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Видео последствий ракетного удара опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, под завалами могут оставаться люди. Продолжается спасательная операция, работают экстренные службы.
Фото, видео: Кирилл Тимошенко
«Очередной террор наших людей в начале недели. Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез. Но эти фото должен видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании», — написал Тимошенко.
Напомним, что в 9:11 в регионе была объявлена воздушная тревога. В 9:26 Синегубов сообщил, что россияне ударили ракетой по рынку в поселке Шевченково.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Удар РФ по рынку в Шевченково: семеро пострадавших, среди них ребенок (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 09:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь человек пострадали 9 января в результате вражеского ракетного удара по поселку Шевченково Купянского района, среди них — 13-летняя девочка.".