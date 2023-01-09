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Удар РФ по ринку в Шевченковому: семеро постраждалих, серед них дитина (відео)

Події 09:53   09.01.2023
Олена Нагорна
Удар РФ по ринку в Шевченковому: семеро постраждалих, серед них дитина (відео) Фото: Кирило Тимошенко

Семеро людей постраждали 9 січня внаслідок ворожого ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району, серед них – 13-річна дівчинка.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов із посиланням на дані Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Відео наслідків ракетного удару опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, під завалами можуть залишатися люди. Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.

 

Фото, відео: Кирило Тимошенко

“Черговий терор наших людей на початку тижня. Це жахливі фото, на які не можна дивитися без сліз. Але ці фото має бачити світ і посилювати допомогу в подоланні російської тиранії”, – написав Тимошенко.

Нагадаємо, що о 9:11 у регіоні було оголошено повітряну тривогу. О 9:26 Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили ракетою С-300 по ринку у селищі Шевченкове.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 09:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Семеро людей постраждали 9 січня внаслідок ворожого ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району, серед них – 13-річна дівчинка.".