Армія РФ завдала ракетного удару по ринку в селищі на Харківщині – Синєгубов
Вранці 9 січня росіяни вдарили ракетою по ринку у селищі Шевченкове Куп’янського району.
Як повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов, попередньо, ворог використав систему “С-300”.
“На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав він.
Нагадаємо, що о 9:11 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, яка ще триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 09:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 9 січня росіяни вдарили ракетою по ринку у селищі Шевченкове Куп’янського району.".