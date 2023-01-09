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Армія РФ завдала ракетного удару по ринку в селищі на Харківщині – Синєгубов

Події 09:33   09.01.2023
Олена Нагорна
Армія РФ завдала ракетного удару по ринку в селищі на Харківщині – Синєгубов

Вранці 9 січня росіяни вдарили ракетою по ринку у селищі Шевченкове Куп’янського району.

Як повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов, попередньо, ворог використав систему “С-300”.

“На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав він.

Нагадаємо, що о 9:11 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, яка ще триває.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 09:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 9 січня росіяни вдарили ракетою по ринку у селищі Шевченкове Куп’янського району.".