Армія РФ завдала ракетного удару по ринку в селищі на Харківщині – Синєгубов

Вранці 9 січня росіяни вдарили ракетою по ринку у селищі Шевченкове Куп’янського району.

Як повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов, попередньо, ворог використав систему “С-300”.

“На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав він.

Нагадаємо, що о 9:11 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, яка ще триває.