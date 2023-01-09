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Армия РФ нанесла ракетный удар по рынку в поселке на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 09:33   09.01.2023
Елена Нагорная
Армия РФ нанесла ракетный удар по рынку в поселке на Харьковщине — Синегубов

Утром 9 января россияне ударили ракетой по рынку в поселке Шевченково Купянского района.

Как сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов, предварительно, была запущена ракета С-300.

«На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал он.

Напомним, что в 9:11 в регионе была объявлена воздушная тревога, которая еще продолжается.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 09:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 января россияне ударили ракетой по рынку в поселке Шевченково Купянского района.".