Синегубов: пострадавших от обстрелов на Харьковщине нет, идут ожесточенные бои

За сутки в результате вражеских обстрелов в Харьковской области ни один гражданский не пострадал, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что за прошедшие сутки враг из артиллерии, танков и минометов вел обстрелы населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Меловое, Первомайское и другие населенные пункты области.

В Купянске в результате вражеских ударов повреждены хозяйственные постройки, произошел пожар. В селе Волчанские Хутора Чугуевского района из-за обстрелов разрушен частный жилой дом.

«На линии соприкосновения Силы обороны Украины надежно держат позиции и ведут с оккупантами ожесточенные бои», — подчеркнул Синегубов.