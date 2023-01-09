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Синегубов: пострадавших от обстрелов на Харьковщине нет, идут ожесточенные бои

Общество 08:56   09.01.2023
Елена Нагорная
Синегубов: пострадавших от обстрелов на Харьковщине нет, идут ожесточенные бои

За сутки в результате вражеских обстрелов в Харьковской области ни один гражданский не пострадал, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что за прошедшие сутки враг из артиллерии, танков и минометов вел обстрелы населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Меловое, Первомайское и другие населенные пункты области.

В Купянске в результате вражеских ударов повреждены хозяйственные постройки, произошел пожар. В селе Волчанские Хутора Чугуевского района из-за обстрелов разрушен частный жилой дом.

«На линии соприкосновения Силы обороны Украины надежно держат позиции и ведут с оккупантами ожесточенные бои», — подчеркнул Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 08:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в результате вражеских обстрелов в Харьковской области ни один гражданский не пострадал, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.".