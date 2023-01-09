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На Чугуевщине российский снаряд уничтожил дом, а в Купянске горела постройка

Происшествия 08:35   09.01.2023
Елена Нагорная
На Чугуевщине российский снаряд уничтожил дом, а в Купянске горела постройка

За прошедшие сутки в Харьковской области подразделения ГСЧС дважды выезжали на тушение пожаров, вызванных российскими обстрелами.

В 8:25 8 января враг попал в частное домовладение в городе Купянск, вследствие чего загорелись двухэтажная хозяйственная постройка и легковушка, сообщают в облуправлении ГСЧС.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 9:40 спасатели ликвидировали огонь. Благодаря их оперативным действиям был спасен жилой дом и микроавтобус.

В 18:26 8 января произошел обстрел села Волчанские Хутора Чугуевского района. Один из снарядов полностью разрушил частный дом и поджег его остатки. Площадь горения составила 100 квадратных метров.

«На ликвидацию пожара выехали спасатели из Волчанска и их коллеги из Лисичанска. Однако подразделения ГСЧС были вынуждены преждевременно вернуться к месту дислокации из-за повторных вражеских обстрелов», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 08:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харьковской области подразделения ГСЧС дважды выезжали на тушение пожаров, вызванных российскими обстрелами.".