На Чугуевщине российский снаряд уничтожил дом, а в Купянске горела постройка
За прошедшие сутки в Харьковской области подразделения ГСЧС дважды выезжали на тушение пожаров, вызванных российскими обстрелами.
В 8:25 8 января враг попал в частное домовладение в городе Купянск, вследствие чего загорелись двухэтажная хозяйственная постройка и легковушка, сообщают в облуправлении ГСЧС.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 9:40 спасатели ликвидировали огонь. Благодаря их оперативным действиям был спасен жилой дом и микроавтобус.
В 18:26 8 января произошел обстрел села Волчанские Хутора Чугуевского района. Один из снарядов полностью разрушил частный дом и поджег его остатки. Площадь горения составила 100 квадратных метров.
«На ликвидацию пожара выехали спасатели из Волчанска и их коллеги из Лисичанска. Однако подразделения ГСЧС были вынуждены преждевременно вернуться к месту дислокации из-за повторных вражеских обстрелов», — говорится в публикации.
Читайте также: Трое пьяных водителей и преступник в метро: сводка Нацполиции Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Чугуевщине российский снаряд уничтожил дом, а в Купянске горела постройка»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 08:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харьковской области подразделения ГСЧС дважды выезжали на тушение пожаров, вызванных российскими обстрелами.".