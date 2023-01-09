На Чугуївщині російський снаряд знищив будинок, а в Куп’янську горіла споруда

Минулої доби в Харківській області підрозділи ДСНС двічі виїжджали на гасіння пожеж, спричинених російськими обстрілами.

О 8:25 8 січня ворог влучив у приватне домоволодіння у місті Куп’янськ, внаслідок чого спалахнули двоповерхова господарська споруда та легковик, повідомляють в облуправлінні ДСНС.

Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. О 9.40 рятувальники ліквідували вогонь. Завдяки їхнім оперативним діям було врятовано житловий будинок та мікроавтобус.

О 18:26 8 січня відбувся обстріл села Вовчанські Хутори Чугуївського району. Один із снарядів повністю зруйнував приватний будинок та підпалив його залишки. Площа горіння становила 100 квадратних метрів.

“На ліквідацію пожежі виїхали рятувальники з Вовчанська та їхні колеги з Лисичанська. Проте підрозділи ДСНС були змушені передчасно повернутися до місця дислокації через повторні ворожі обстріли”, – йдеться в публікації.