Троє п’яних водіїв і злочинець у метро: зведення Нацполіції Харківщини
Протягом доби правоохоронці Харківської області відреагували на 1024 заяви громадян щодо правопорушень, повідомив голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.
Також поліцейські:
– за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності доправили до територіальних підрозділів для перевірки 12 осіб;
– на блокпостах разом із військовими перевірили понад 3200 транспортних засобів;
– вилучили під час санкціонованого обшуку у квартирі харків’янина понад сотню набоїв, які він зберігав незаконно;
– у місті Первомайський допомогли жінці розшукати та повернути додому її 4-річного сина;
– у вестибюлі станції метро “Університет” виявили 31-річного харків’янина, який розшукувався київськими правоохоронцями за наркозлочин у столичній підземці;
– склали 3 адміністративні матеріали на водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 08:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби правоохоронці Харківської області відреагували на 1024 заяви громадян щодо правопорушень, повідомив голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.".