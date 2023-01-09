Троє п’яних водіїв і злочинець у метро: зведення Нацполіції Харківщини

Протягом доби правоохоронці Харківської області відреагували на 1024 заяви громадян щодо правопорушень, повідомив голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

Також поліцейські:

– за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності доправили до територіальних підрозділів для перевірки 12 осіб;

– на блокпостах разом із військовими перевірили понад 3200 транспортних засобів;

– вилучили під час санкціонованого обшуку у квартирі харків’янина понад сотню набоїв, які він зберігав незаконно;

– у місті Первомайський допомогли жінці розшукати та повернути додому її 4-річного сина;

– у вестибюлі станції метро “Університет” виявили 31-річного харків’янина, який розшукувався київськими правоохоронцями за наркозлочин у столичній підземці;

– склали 3 адміністративні матеріали на водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.