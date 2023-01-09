Трое пьяных водителей и преступник в метро: сводка Нацполиции Харьковщины

В течение суток правоохранители Харьковской области отреагировали на 1024 заявления граждан о правонарушениях, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.

Также полицейские:

— по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности доставили в территориальные подразделения для проверки 12 человек;

— на блокпостах совместно с военными проверили более 3200 транспортных средств;

— изъяли во время санкционированного обыска в квартире харьковчанина более сотни патронов, которые он хранил незаконно;

— в городе Первомайский помогли женщине разыскать и вернуть домой ее 4-летнего сына;

— в вестибюле станции метро «Университет» обнаружили 31-летнего харьковчанина, который разыскивался киевскими правоохранителями за наркопреступление в столичной подземке;

— составили 3 административных материала в отношении водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

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