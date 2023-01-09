Трое пьяных водителей и преступник в метро: сводка Нацполиции Харьковщины
В течение суток правоохранители Харьковской области отреагировали на 1024 заявления граждан о правонарушениях, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.
Также полицейские:
— по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности доставили в территориальные подразделения для проверки 12 человек;
— на блокпостах совместно с военными проверили более 3200 транспортных средств;
— изъяли во время санкционированного обыска в квартире харьковчанина более сотни патронов, которые он хранил незаконно;
— в городе Первомайский помогли женщине разыскать и вернуть домой ее 4-летнего сына;
— в вестибюле станции метро «Университет» обнаружили 31-летнего харьковчанина, который разыскивался киевскими правоохранителями за наркопреступление в столичной подземке;
— составили 3 административных материала в отношении водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 08:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток правоохранители Харьковской области отреагировали на 1024 заявления граждан о правонарушениях, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.".