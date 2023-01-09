Live
  • Понедельник 09.01.2023
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.37
    • 🔴

Трое пьяных водителей и преступник в метро: сводка Нацполиции Харьковщины

Происшествия 08:09   09.01.2023
Елена Нагорная
Трое пьяных водителей и преступник в метро: сводка Нацполиции Харьковщины Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В течение суток правоохранители Харьковской области отреагировали на 1024 заявления граждан о правонарушениях, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.

Также полицейские:

— по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности доставили в территориальные подразделения для проверки 12 человек;

— на блокпостах совместно с военными проверили более 3200 транспортных средств;

— изъяли во время санкционированного обыска в квартире харьковчанина более сотни патронов, которые он хранил незаконно;

— в городе Первомайский помогли женщине разыскать и вернуть домой ее 4-летнего сына;

— в вестибюле станции метро «Университет» обнаружили 31-летнего харьковчанина, который разыскивался киевскими правоохранителями за наркопреступление в столичной подземке;

— составили 3 административных материала в отношении водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Читайте также: Под Харьковом мужчина десять раз ударил ножом любимую на Рождество

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

08:35
На Чугуевщине российский снаряд уничтожил дом, а в Купянске горела постройка
07:17
Из танков и артиллерии: Генштаб рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки
19:53
Харьковчанин открыл «пункт незламності» в собственной квартире
19:23
РФ мобилизует еще 500 тысяч и атакует весной, в том числе на Харьковщине — ГУР
18:45
Под Харьковом мужчина десять раз ударил ножом любимую на Рождество

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Трое пьяных водителей и преступник в метро: сводка Нацполиции Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 08:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток правоохранители Харьковской области отреагировали на 1024 заявления граждан о правонарушениях, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.".