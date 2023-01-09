Синєгубов: постраждалих від обстрілів на Харківщині немає, йдуть запеклі бої
За добу внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області жоден цивільний не постраждав, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що минулої доби ворог з артилерії, танків і мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, під вогнем були Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Мілове, Першотравневе та інші населені пункти області.
У Куп’янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено господарські споруди, сталася пожежа. У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріл зруйновано приватний житловий будинок.
“На лінії зіткнення Сили оборони України надійно тримають позиції та ведуть з окупантами запеклі бої”, – наголосив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 08:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області жоден цивільний не постраждав, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.".