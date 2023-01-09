Синєгубов: постраждалих від обстрілів на Харківщині немає, йдуть запеклі бої

За добу внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області жоден цивільний не постраждав, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що минулої доби ворог з артилерії, танків і мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, під вогнем були Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Мілове, Першотравневе та інші населені пункти області.

У Куп’янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено господарські споруди, сталася пожежа. У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріл зруйновано приватний житловий будинок.

“На лінії зіткнення Сили оборони України надійно тримають позиції та ведуть з окупантами запеклі бої”, – наголосив Синєгубов.