Ракетний удар по Шевченковому: поранену дівчинку оперують у Харкові

Дівчинку, яку було поранено внаслідок ракетного удару по Шевченковому, відвезли на операцію до Харкова, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

«Сьогодні о 9:10 росіяни обстріляли смт Шевченкове. Криміналісти на місці виявили уламки однієї ракети С300 на території ринку в смт. Загинуло двоє жінок – 60-річна загинула на місці події, 54-річна вже в лікарні від отриманих травм. Також слідству відомо про 6 ранених від обстрілу, серед них – 10-річна дівчинка, яку направили на операцію до Харкова через уламок в шиї», – розповів Болвінов.

Криміналісти та слідчі продовжують працювати для встановлення всіх фактів злочинів росіян.

Відео з місця обстрілу опублікував голова облуправління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Цю дівчинку поліцейський виніс з місця влучання російської С-300. Дитину з пораненнями повезли до лікарні. Молимося, щоб з малою все було добре. Руськіє фашисти будуть відповідати за кожен злочин, скоєний на нашій землі», – заявив голова облуправління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.