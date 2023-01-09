Live
  • Понеділок 09.01.2023
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.37
    • 🟢

Ракетний удар по Шевченковому: поранену дівчинку оперують у Харкові

Події 13:57   09.01.2023
Оксана Якушко
Ракетний удар по Шевченковому: поранену дівчинку оперують у Харкові

Дівчинку, яку було поранено внаслідок ракетного удару по Шевченковому, відвезли на операцію до Харкова, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

«Сьогодні о 9:10 росіяни обстріляли смт Шевченкове. Криміналісти на місці виявили уламки однієї ракети С300 на території ринку в смт. Загинуло двоє жінок – 60-річна загинула на місці події, 54-річна вже в лікарні від отриманих травм. Також слідству відомо про 6 ранених від обстрілу, серед них – 10-річна дівчинка, яку направили на операцію до Харкова через уламок в шиї», – розповів Болвінов.

Криміналісти та слідчі продовжують працювати для встановлення всіх фактів злочинів росіян.

Відео з місця обстрілу опублікував голова облуправління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

 

«Цю  дівчинку поліцейський виніс з місця влучання російської С-300. Дитину з пораненнями повезли до лікарні. Молимося, щоб з малою все було добре. Руськіє фашисти будуть відповідати за кожен злочин, скоєний на нашій землі», – заявив голова облуправління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Читайте також: Удар рф по ринку у Шевченковому: семеро постраждалих, серед них дитина (відео)

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

11:58
Ракетний удар по Шевченковому: прокуратура повідомляє про двох загиблих (фото)
10:52
Окрім семи постраждалих від удару РФ по Шевченковому є загибла – Синєгубов
09:53
Удар РФ по ринку в Шевченковому: семеро постраждалих, серед них дитина (відео)
09:33
Армія РФ завдала ракетного удару по ринку в селищі на Харківщині – Синєгубов
18:24
Генштаб не бачить загрози наступу армії РФ на північ Харківщини

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетний удар по Шевченковому: поранену дівчинку оперують у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 13:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчинку, яку було поранено внаслідок ракетного удару по Шевченковому, відвезли на операцію до Харкова, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.".