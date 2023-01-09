Ракетний удар по Шевченковому: поранену дівчинку оперують у Харкові
Дівчинку, яку було поранено внаслідок ракетного удару по Шевченковому, відвезли на операцію до Харкова, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
«Сьогодні о 9:10 росіяни обстріляли смт Шевченкове. Криміналісти на місці виявили уламки однієї ракети С300 на території ринку в смт. Загинуло двоє жінок – 60-річна загинула на місці події, 54-річна вже в лікарні від отриманих травм. Також слідству відомо про 6 ранених від обстрілу, серед них – 10-річна дівчинка, яку направили на операцію до Харкова через уламок в шиї», – розповів Болвінов.
Криміналісти та слідчі продовжують працювати для встановлення всіх фактів злочинів росіян.
Відео з місця обстрілу опублікував голова облуправління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
«Цю дівчинку поліцейський виніс з місця влучання російської С-300. Дитину з пораненнями повезли до лікарні. Молимося, щоб з малою все було добре. Руськіє фашисти будуть відповідати за кожен злочин, скоєний на нашій землі», – заявив голова облуправління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 13:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчинку, яку було поранено внаслідок ракетного удару по Шевченковому, відвезли на операцію до Харкова, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.".