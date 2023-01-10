В Харькове патрульные взломали дверь, чтобы вызволить женщину (фото)

Полицейские в Харькове пришли на помощь 85-летней женщине, которая сутки не могла выбраться из своей квартиры.

С просьбой о помощи в полицию 9 января обратился сосед харьковчанки.

«Обеспокоенный заявитель сообщил, что бабушка из соседней квартиры кричит и просит о помощи. Инспекторы Андрей Ненашев, Владислав Нежива, Екатерина Галкина и Александр Кашников оперативно прибыли на место происшествия. Полицейские выяснили, что дверь в дом закрыта изнутри, а 85-летняя женщина не в состоянии самостоятельно их открыть», — сообщили подробности в пресс-службе Патрульной полиции Харьковщины.

Через дверь женщина рассказала полицейским, что закрылась на замок больше суток назад, но из-за слабости не может теперь сама открыть дверь.

«Женщина была очень взволнована и сквозь слезы умоляла патрульных помочь ей, — отметили полицейские. — Инспекторы открыли дверь столярным инструментом, зашли в дом и успокоили бабушку, а также предложили ее помощь врачей. Однако женщина отказалась. Зато искренне благодарила патрульных, спасших ее из ловушки».

В полиции призвали харьковчан не быть равнодушными.