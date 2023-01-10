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В Харькове патрульные взломали дверь, чтобы вызволить женщину (фото)

Общество 08:25   10.01.2023
Оксана Горун
В Харькове патрульные взломали дверь, чтобы вызволить женщину (фото) Фото: Патрульная полиция Харьковщины

Полицейские в Харькове пришли на помощь 85-летней женщине, которая сутки не могла выбраться из своей квартиры.

С просьбой о помощи в полицию 9 января обратился сосед харьковчанки.

«Обеспокоенный заявитель сообщил, что бабушка из соседней квартиры кричит и просит о помощи. Инспекторы Андрей Ненашев, Владислав Нежива, Екатерина Галкина и Александр Кашников оперативно прибыли на место происшествия. Полицейские выяснили, что дверь в дом закрыта изнутри, а 85-летняя женщина не в состоянии самостоятельно их открыть», — сообщили подробности в пресс-службе Патрульной полиции Харьковщины.

Бабушка была заперта в квартире в Харькове
Фото: Патрульная полиция Харьковщины

Через дверь женщина рассказала полицейским, что закрылась на замок больше суток назад, но из-за слабости не может теперь сама открыть дверь.

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    • «Женщина была очень взволнована и сквозь слезы умоляла патрульных помочь ей, — отметили полицейские. — Инспекторы открыли дверь столярным инструментом, зашли в дом и успокоили бабушку, а также предложили ее помощь врачей. Однако женщина отказалась. Зато искренне благодарила патрульных, спасших ее из ловушки».

    Патрульная полиция Харькова
    Фото: Патрульная полиция Харьковщины

    В полиции призвали харьковчан не быть равнодушными.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 08:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские в Харькове пришли на помощь 85-летней женщине, которая сутки не могла выбраться из своей квартиры".