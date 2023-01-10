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У Харкові патрульні зламали двері, щоб визволити жінку (фото)

Суспільство 08:25   10.01.2023
Оксана Горун
У Харкові патрульні зламали двері, щоб визволити жінку (фото) Фото: Патрульна поліція Харківщини

Поліцейські в Харкові прийшли на допомогу 85-річній жінці, яка добу не могла вибратися зі своєї квартири.

Із проханням про допомогу до поліції 9 січня звернувся сусід харків’янки.

“Стурбований заявник повідомив в поліцію, що бабуся із сусідньої квартири кричить та просить про допомогу. Інспектори Андрій Ненашев, Владислав Нежива, Катерина Галкіна та Олександр Кашніков оперативно прибули на місце події. Поліцейські з’ясували, що двері в помешкання закриті зсередини, а 85-річна жінка не в змозі самостійно їх відчинити“, – повідомили подробиці у пресслужбі Патрульної поліції Харківщини.

Бабуся була замкнена у квартирі у Харкові

Через двері жінка розповіла поліцейським, що зачинилася на замок більше доби тому, але через слабкість не може сама сама відчинити двері.

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    • “Жінка була дуже схвильована і крізь сльози благала патрульних допомогти їй, – зазначили поліцейські. – Інспектори відчинили двері столярним інструментом, зайшли в будинок і заспокоїли бабусю, а також запропонували її допомогу лікарів. Проте жінка відмовилася. Натомість щиро дякувала патрульним, що врятували її з пастки”.

    Патрульна поліція Харкова

    У поліції закликали харків’ян не бути байдужими.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 08:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські в Харкові прийшли на допомогу 85-річній жінці, яка добу не могла вибратися зі своєї квартири".