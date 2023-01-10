В Украине начались аварийные отключения электричества — Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что многие области страны превысили определенные для них лимиты энергопотребления.
«Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы используются аварийные отключения», — сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Энергетики объясняют рост потребления электроэнергии тем, что в рабочий день много потребляют промышленность и бизнес, а также — ухуджегтем погодных условий.
«Также в отдельных регионах из-за неблагоприятных метеоусловий (порывистый ветер) есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий», — добавили специалисты.
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Украинцев призывают помнить об экономии электричества.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что многие области страны превысили определенные для них лимиты энергопотребления".