В Україні почалися аварійні відключення електрики – Укренерго
У НЕК “Укренерго” повідомили про те, що багато областей країни перевищили доведені до них ліміти енергоспоживання.
“Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведено ліміти споживання, що діють протягом доби – з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми використовуються аварійні відключення”, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.
Енергетики пояснюють зростання споживання електроенергії тим, що в робочий день багато споживають промисловість та бізнес, а також – погіршенням погодних умов.
“Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження в мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи. У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж через високу активність бойових дій”, – додали фахівці.
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Українців закликають пам’ятати про економію електрики.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили про те, що багато областей країни перевищили доведені до них ліміти енергоспоживання".