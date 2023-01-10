В Україні почалися аварійні відключення електрики – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили про те, що багато областей країни перевищили доведені до них ліміти енергоспоживання.

“Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведено ліміти споживання, що діють протягом доби – з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми використовуються аварійні відключення”, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

Енергетики пояснюють зростання споживання електроенергії тим, що в робочий день багато споживають промисловість та бізнес, а також – погіршенням погодних умов.

“Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження в мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи. У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж через високу активність бойових дій”, – додали фахівці.

Українців закликають пам’ятати про економію електрики.