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Терехов просит харьковчан подписать петицию

Общество 20:11   11.01.2023
Елена Нагорная
Терехов просит харьковчан подписать петицию

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к горожанам с просьбой подписать петицию с требованием изгнать Россию из ООН и Совбеза ООН.

«Харьковчане, подписывайте! Это необходимо для Харькова! Это необходимо для Украины! Также призываю присоединиться к этой инициативе всех мэров нашей страны и все города-партнеры Харькова! Давайте сделаем доброе дело — положим конец незаконному пребыванию РФ в составе ООН. Каждый из нас может принять участие в изгнании террористов из ООН и Совбеза. Право на вето — не может быть правом на убийство!», — отметил Терехов в Telegram.

Петицию можно подписать по ссылке: https://chng.it/xf6Kh5kNTz

В прошении подчеркивается, что Россия не может быть ни в Совете безопасности, ни членом ООН, поскольку не прошла процедуру вступления согласно статье 4-й устава ООН. Подписанты просят генерального секретаря Организации Антониу Гутерреша предоставить документы, удостоверяющие основания членства РФ в ООН. А в случае их отсутствия — прекратить фиктивное членство России в Организации.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 20:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к горожанам с просьбой подписать петицию с требованием изгнать Россию из ООН и Совбеза ООН.".