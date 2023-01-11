Терехов просит харьковчан подписать петицию

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к горожанам с просьбой подписать петицию с требованием изгнать Россию из ООН и Совбеза ООН.

«Харьковчане, подписывайте! Это необходимо для Харькова! Это необходимо для Украины! Также призываю присоединиться к этой инициативе всех мэров нашей страны и все города-партнеры Харькова! Давайте сделаем доброе дело — положим конец незаконному пребыванию РФ в составе ООН. Каждый из нас может принять участие в изгнании террористов из ООН и Совбеза. Право на вето — не может быть правом на убийство!», — отметил Терехов в Telegram.

Петицию можно подписать по ссылке: https://chng.it/xf6Kh5kNTz

В прошении подчеркивается, что Россия не может быть ни в Совете безопасности, ни членом ООН, поскольку не прошла процедуру вступления согласно статье 4-й устава ООН. Подписанты просят генерального секретаря Организации Антониу Гутерреша предоставить документы, удостоверяющие основания членства РФ в ООН. А в случае их отсутствия — прекратить фиктивное членство России в Организации.