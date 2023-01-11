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Терехов просить харків’ян підписати петицію

Політика 20:11   11.01.2023
Олена Нагорна
Терехов просить харків’ян підписати петицію

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян із проханням підписати петицію з вимогою вигнати Росію з ООН та Ради безпеки ООН.

“Харків‘яни, підписуйте! Це необхідно для Харкова! Це необхідно для України! Також закликаю приєднатися до цієї ініціативи усіх мерів нашої країни та усі міст-партнерів Харкова! Давайте зробимо добру справу – покладемо край незаконному перебуванню РФ у складі ООН. Кожен із нас може взяти учать у вигнанні терористів з ООН і Радбезу. Право на вето – не може бути правом на вбивство!”, – зазначив Терехов у Telegram.

Петицію можна підписати за посиланням: https://chng.it/xf6Kh5kNTz

У проханні наголошується, що Росія не може бути ні в Раді безпеки, ні членом ООН, оскільки не пройшла процедуру вступу відповідно до статті 4-ї статуту ООН. Підписанти просять генерального секретаря Організації Антоніу Гутерреша надати документи, що засвідчують підстави членства РФ в ООН. А в разі їхньої відсутності – припинити фіктивне членство Росії в Організації.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 20:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян із проханням підписати петицію з вимогою вигнати Росію з ООН та Ради безпеки ООН.".