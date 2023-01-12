На Харьковщине под обстрел попали около 20 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 12 января проинформировал об обстрелах Харьковщины.

«На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении враг обстреливал районы Двуречного, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского», — перечислили в утренней сводке ГШ.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 23 авиационных удара. Также зафиксировали 69 обстрелов из РЗСО.

Атак на Харьковщине Генштаб не зафиксировал. Основная активность противника — на Донбассе.