На Харьковщине под обстрел попали около 20 населенных пунктов — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 12 января проинформировал об обстрелах Харьковщины.
«На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении враг обстреливал районы Двуречного, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского», — перечислили в утренней сводке ГШ.
В целом по территории Украины за прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 23 авиационных удара. Также зафиксировали 69 обстрелов из РЗСО.
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Атак на Харьковщине Генштаб не зафиксировал. Основная активность противника — на Донбассе.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 12 января проинформировал об обстрелах Харьковщины".