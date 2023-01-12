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На Харківщині під обстріл потрапило близько 20 населених пунктів – Генштаб

Події 07:33   12.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині під обстріл потрапило близько 20 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 12 січня поінформував про обстріл Харківщини.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого”, – перерахували в ранковому зведенні ГШ.

Загалом по території України за минулу добу окупанти завдали 4 ракетних та 23 авіаційних ударів. Також зафіксували 69 обстрілів із РЗСО.

  • Читайте також: Удар по Харкову та обстріли десятка сіл і смт – зведення Генштабу за добу

    • На Харківщині атак окупантів Генштаб не зафіксував. Основна активність противника – на Донбасі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 07:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 12 січня поінформував про обстріл Харківщини".