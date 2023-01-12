На Харківщині під обстріл потрапило близько 20 населених пунктів – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 12 січня поінформував про обстріл Харківщини.
“На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого”, – перерахували в ранковому зведенні ГШ.
Загалом по території України за минулу добу окупанти завдали 4 ракетних та 23 авіаційних ударів. Також зафіксували 69 обстрілів із РЗСО.
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На Харківщині атак окупантів Генштаб не зафіксував. Основна активність противника – на Донбасі.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 12 січня поінформував про обстріл Харківщини".