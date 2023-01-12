В 56 лет внезапно умер бывший гендиректор ХАЗа Науменко
О смерти бывшего руководителя Павла Науменко сообщила пресс-служба Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.
«С грустью сообщаем, что на 57-м году жизни внезапно скончался бывший генеральный директор ХГАПП Павел Науменко. Он начал работу на Харьковском авиационном заводе в 1988 году, сразу после окончания Харьковского авиационного института, получив специальность инженера-механика. Начинал мастером производственного участка в агрегатно-сборочном цехе ХАЗа. В то время здесь запустили в серийное производство Ан-72, который стал основой для целого семейства многоцелевых самолетов Ан-72/74. Спустя 14 лет Павел Олегович возглавил Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Пост генерального директора ХГАПП занимал 5 лет – с 8 июля 2002 по 8 мая 2007 года», — сообщили на странице ХГАПП в facebook.
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Напомним, в 2010 году Павла Науменко приговорили к 10 годам лишения свободы за растрату имущества в особо крупных размерах. Дело касалось имущества именно Харьковского авиазавода. Однако в 2012 году Высший специализированный суд Украины отменил приговоры Киевского райсуда Харькова и Апелляционного суда Полтавской области и направил дело на дорасследование, а Науменко освободили из Полтавской исправительной колонии. С 2012 года бывший гендиректор ХАЗа стал консультантом ряда компаний ЕС в вопросах беспилотников. А с 2014-го — продвигал ряд IT-проектов. С 2021 года был консультантом двух швейцарских стартапов.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти бывшего руководителя Павла Науменко сообщила пресс-служба Харьковского государственного авиационного производственного предприятия".