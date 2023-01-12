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У 56 років раптово помер колишній гендиректор ХАЗу Науменко

Події 09:34   12.01.2023
Оксана Горун
У 56 років раптово помер колишній гендиректор ХАЗу Науменко Фото: ХДАПП

Про смерть колишнього керівника Павла Науменка повідомила пресслужба Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

“З сумом повідомляємо, що на 57-му році життя раптово помер колишній генеральний директор ХДАВП Павло Науменко. Він почав працювати на Харківському авіаційному заводі у 1988 році, одразу після закінчення Харківського авіаційного інституту, отримавши спеціальність інженера-механіка. Починав майстром виробничої дільниці в агрегатно-складальному цеху ХАЗу. В цей час тут запустили в серійне виробництво Ан-72, який став основою для цілого сімейства багатоцільових літаків Ан-72/74… Через 14 років Павло Олегович очолив Харківське державне авіаційне виробниче підприємство. Посаду генерального директора ХДАВП займав 5 років – з 8 липня 2002 по 8 травня 2007 року”, – повідомили на сторінці ХДАВП у Фейсбуці.

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    • Нагадаємо, 2010 року Павла Науменка засудили до 10 років позбавлення волі за розтрату майна в особливо великих розмірах. Справа стосувалася майна саме Харківського авіазаводу. Проте у 2012 році Вищий спеціалізований суд України скасував вироки Київського райсуду Харкова та Апеляційного суду Полтавської області та направив справу на дорозслідування, а Науменка звільнили з Полтавської виправної колонії. З 2012 року колишній гендиректор ХАЗу став консультантом низки компаній ЄС у питаннях безпілотників. А з 2014-го просував низку IT-проектів. З 2021 року був консультантом двох швейцарських стартапів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «У 56 років раптово помер колишній гендиректор ХАЗу Науменко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть колишнього керівника Павла Науменка повідомила пресслужба Харківського державного авіаційного виробничого підприємства".