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В Харькове ищут мальчика, который ушел из дома и не вернулся (фото)

Общество 19:24   12.01.2023
Елена Нагорная
В Харькове ищут мальчика, который ушел из дома и не вернулся (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители устанавливают местонахождение жителя Салтовского района Харькова Богдана Савенко 2012 года рождения. Мальчик 12 января ушел из дома и не вернулся.

На вид мальчику 10-11 лет, его рост — около 125 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза, сообщают в облуправлении Нацполиции.

Богдан был одет в теплую бежевую куртку, темные джинсы, серые сапоги и черную шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, просят сообщить ее по телефонам (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 19:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают местонахождение жителя Салтовского района Харькова Богдана Савенко 2012 года рождения. Мальчик 12 января ушел из дома и не вернулся.".