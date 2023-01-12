В Харькове ищут мальчика, который ушел из дома и не вернулся (фото)

Правоохранители устанавливают местонахождение жителя Салтовского района Харькова Богдана Савенко 2012 года рождения. Мальчик 12 января ушел из дома и не вернулся.

На вид мальчику 10-11 лет, его рост — около 125 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза, сообщают в облуправлении Нацполиции.

Богдан был одет в теплую бежевую куртку, темные джинсы, серые сапоги и черную шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, просят сообщить ее по телефонам (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.