В Харькове ищут мальчика, который ушел из дома и не вернулся (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Правоохранители устанавливают местонахождение жителя Салтовского района Харькова Богдана Савенко 2012 года рождения. Мальчик 12 января ушел из дома и не вернулся.
На вид мальчику 10-11 лет, его рост — около 125 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза, сообщают в облуправлении Нацполиции.
Богдан был одет в теплую бежевую куртку, темные джинсы, серые сапоги и черную шапку.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, просят сообщить ее по телефонам (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 19:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают местонахождение жителя Салтовского района Харькова Богдана Савенко 2012 года рождения. Мальчик 12 января ушел из дома и не вернулся.".