У Харкові шукають хлопчика, який пішов із дому і не повернувся (фото)

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження мешканця Салтівського району Харкова Богдана Савенка 2012 року народження. Хлопчик 12 січня пішов із дому і не повернувся.

На вигляд хлопчику 10-11 років, його зріст – близько 125 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.

Богдан був одягнений у теплу бежеву куртку, темні джинси, сірі чоботи та чорну шапку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять повідомити її за телефонами (057) 738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами.