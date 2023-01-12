У Харкові шукають хлопчика, який пішов із дому і не повернувся (фото)
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження мешканця Салтівського району Харкова Богдана Савенка 2012 року народження. Хлопчик 12 січня пішов із дому і не повернувся.
На вигляд хлопчику 10-11 років, його зріст – близько 125 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.
Богдан був одягнений у теплу бежеву куртку, темні джинси, сірі чоботи та чорну шапку.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять повідомити її за телефонами (057) 738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють місцезнаходження мешканця Салтівського району Харкова Богдана Савенка 2012 року народження. Хлопчик 12 січня пішов із дому і не повернувся.".