Буржуйки, дрова и вода: мэр Лозовой показал «пункти незламності» (фото)
Фото: facebook Сергея Зеленского
Во втором по размерам городе Харьковской области (после Харькова) — Лозовой — обустроили 31 «пункт незламності».
Как выглядят и чем «начинены» некоторые из пунктов, показал мэр Лозовой Сергей Зеленский.
«Совместными усилиями оборудовали их всем необходимым. Обеспечили запасы воды и продуктов. При длительном обесточивании люди смогут согреться, выпить теплого чая, подзарядить телефоны, отдохнуть и получить лекарства первой необходимости», — отметил Зеленский.
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По его словам, все пункты уже принимают людей.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 10:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во втором по размерам городе Харьковской области (после Харькова) — Лозовой — обустроили 31 «пункт незламності»".