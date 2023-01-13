Буржуйки, дрова и вода: мэр Лозовой показал «пункти незламності» (фото)

Во втором по размерам городе Харьковской области (после Харькова) — Лозовой — обустроили 31 «пункт незламності».

Как выглядят и чем «начинены» некоторые из пунктов, показал мэр Лозовой Сергей Зеленский.

«Совместными усилиями оборудовали их всем необходимым. Обеспечили запасы воды и продуктов. При длительном обесточивании люди смогут согреться, выпить теплого чая, подзарядить телефоны, отдохнуть и получить лекарства первой необходимости», — отметил Зеленский.

По его словам, все пункты уже принимают людей.