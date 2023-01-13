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Буржуйки, дрова и вода: мэр Лозовой показал «пункти незламності» (фото)

Общество 10:14   13.01.2023
Оксана Горун
Буржуйки, дрова и вода: мэр Лозовой показал «пункти незламності» (фото) Фото: facebook Сергея Зеленского

Во втором по размерам городе Харьковской области (после Харькова) — Лозовой — обустроили 31 «пункт незламності».

Как выглядят и чем «начинены» некоторые из пунктов, показал мэр Лозовой Сергей Зеленский.

«Совместными усилиями оборудовали их всем необходимым. Обеспечили запасы воды и продуктов. При длительном обесточивании люди смогут согреться, выпить теплого чая, подзарядить телефоны, отдохнуть и получить лекарства первой необходимости», — отметил Зеленский.

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    • По его словам, все пункты уже принимают людей.

    Буржуйка

    Запас воды

    Чай и стаканчики

    Генератор на крыше

    Вода и лекарства

    Буржуйка

    Техническая вода

    Буржуйка и дрова

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 10:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во втором по размерам городе Харьковской области (после Харькова) — Лозовой — обустроили 31 «пункт незламності»".