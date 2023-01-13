Буржуйки, дрова та вода: мер Лозової показав “пункти незламності” (фото)
Фото: Фейсбук Сергія Зеленського
У другому за розмірами місті Харківської області (після Харкова) – Лозовій – облаштували 31 “пункт незламності”.
Як виглядають і чим “начинені” деякі пункти, показав мер Лозової Сергій Зеленський.
“Спільними зусиллями обладнали їх усім необхідним. Забезпечили запаси води та продуктів. При тривалому знеструмленні люди зможуть зігрітися, випити теплого чаю, підзарядити телефони, відпочити та отримати ліки першої необхідності”, – зазначив Зеленський.
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За його словами, усі пункти вже приймають людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 10:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У другому за розмірами місті Харківської області (після Харкова) – Лозовій – облаштували 31 “пункт незламності”".