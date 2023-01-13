Буржуйки, дрова та вода: мер Лозової показав “пункти незламності” (фото)

У другому за розмірами місті Харківської області (після Харкова) – Лозовій – облаштували 31 “пункт незламності”.

Як виглядають і чим “начинені” деякі пункти, показав мер Лозової Сергій Зеленський.

“Спільними зусиллями обладнали їх усім необхідним. Забезпечили запаси води та продуктів. При тривалому знеструмленні люди зможуть зігрітися, випити теплого чаю, підзарядити телефони, відпочити та отримати ліки першої необхідності”, – зазначив Зеленський.

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За його словами, усі пункти вже приймають людей.