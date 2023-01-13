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Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света на неделю

Общество 11:55   13.01.2023
Оксана Горун
Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света на неделю

График по-прежнему предполагает 12 очередей отключения, сообщает Суспільне.

Новый график почасовых отключений будет действовать на Харьковщине с 16 по 22 января.

Отключения будут проводить в 12 очередей — по три часа каждая:

1 очередь 09:00 — 12:00;
2 очередь 10:00 — 13:00;
3 очередь 11:00 — 14:00;
4 очередь 12:00 — 15:00;
5 очередь 13:00 — 16:00;
6 очередь 14:00 — 17:00;
7 очередь 15:00 — 18:00;
8 очередь 17:00 — 20:00;
9 очередь 18:00 — 21:00;
10 очередь 19:00 — 22:00;
11 очередь 07:00 — 10:00;
12 очередь 08:00 — 11:00.

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    • Новый график — по ссылке.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 11:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График по-прежнему предполагает 12 очередей отключения, сообщает Суспільне".