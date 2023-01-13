Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света на неделю

График по-прежнему предполагает 12 очередей отключения, сообщает Суспільне.

Новый график почасовых отключений будет действовать на Харьковщине с 16 по 22 января.

Отключения будут проводить в 12 очередей — по три часа каждая:

1 очередь 09:00 — 12:00;

2 очередь 10:00 — 13:00;

3 очередь 11:00 — 14:00;

4 очередь 12:00 — 15:00;

5 очередь 13:00 — 16:00;

6 очередь 14:00 — 17:00;

7 очередь 15:00 — 18:00;

8 очередь 17:00 — 20:00;

9 очередь 18:00 — 21:00;

10 очередь 19:00 — 22:00;

11 очередь 07:00 — 10:00;

12 очередь 08:00 — 11:00.

Новый график — по ссылке.