Харківобленерго опублікувало графік відключень світла на тиждень
Графік, як і раніше, передбачає 12 черг відключення, повідомляє Суспільне.
Новий графік погодинних відключень діятиме на Харківщині з 16 до 22 січня.
Відключення проводитимуть у 12 черг – по три години кожна:
1 черга 09:00 – 12:00;
2 черга 10:00 – 13:00;
3 черга 11:00 – 14:00;
4 черга 12:00 – 15:00;
5 черга 13:00 – 16:00;
6 черга 14:00 – 17:00;
7 черга 15:00 – 18:00;
8 черга 17:00 – 20:00;
9 черга 18:00 – 21:00;
10 черга 19:00 – 22:00;
11 черга 07:00 – 10:00;
12 черга 08:00 – 11:00.
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Новий графік – за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 11:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік, як і раніше, передбачає 12 черг відключення, повідомляє Суспільне".