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На Харьковщине определили город, где отточат новую систему школьного питания

Общество 17:26   13.01.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине определили город, где отточат новую систему школьного питания

В Харьковской области планируют ввести новую систему детского питания в учебных заведениях. Пилотный проект реализуют в Лозовой и ближайших населенных пунктах.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, модель питания будет индивидуальной для каждой громады. Меню будет сбалансированным и будет соответствовать самым высоким стандартам качества.

«Несмотря на то, что боевые действия на Харьковщине еще продолжаются, мы уже думаем о будущем и планируем, как будем восстанавливать обучение и реализовывать проект первой леди Украины Елены Зеленской по реформированию детского питания», — отметил Синегубов.

Напомним, что реформа школьного питания началась в Украине с 1 января 2022 года. В Харькове до начала полномасштабной войны убрали из меню колбасу, сократили количество соли и сахара, при этом добавили овощи и фрукты.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 17:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области планируют ввести новую систему детского питания в учебных заведениях. Пилотный проект реализуют в Лозовой и ближайших населенных пунктах.".