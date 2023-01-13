На Харьковщине определили город, где отточат новую систему школьного питания

В Харьковской области планируют ввести новую систему детского питания в учебных заведениях. Пилотный проект реализуют в Лозовой и ближайших населенных пунктах.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, модель питания будет индивидуальной для каждой громады. Меню будет сбалансированным и будет соответствовать самым высоким стандартам качества.

«Несмотря на то, что боевые действия на Харьковщине еще продолжаются, мы уже думаем о будущем и планируем, как будем восстанавливать обучение и реализовывать проект первой леди Украины Елены Зеленской по реформированию детского питания», — отметил Синегубов.

Напомним, что реформа школьного питания началась в Украине с 1 января 2022 года. В Харькове до начала полномасштабной войны убрали из меню колбасу, сократили количество соли и сахара, при этом добавили овощи и фрукты.