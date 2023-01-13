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На Харківщині визначили місто, де відпрацюють нову систему харчування у школах

Суспільство 17:26   13.01.2023
Олена Нагорна
На Харківщині визначили місто, де відпрацюють нову систему харчування у школах

У Харківській області планують запровадити нову систему дитячого харчування у навчальних закладах. Пілотний проєкт реалізують у Лозовій та найближчих населених пунктах.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, модель харчування буде індивідуальною для кожної громади. Меню буде збалансованим та відповідатиме найвищим стандартам якості.

“Попри те, що бойові дії на Харківщині ще тривають, ми вже думаємо про майбутнє та плануємо, як будемо відновлювати навчання і реалізовувати проєкт першої леді України Олени Зеленської щодо реформування дитячого харчування”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що реформа шкільного харчування розпочалася в Україні з 1 січня 2022 року. У Харкові до початку повномасштабної війни прибрали з меню ковбасу, скоротили кількість солі та цукру, при цьому додали овочі та фрукти.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 17:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області планують запровадити нову систему дитячого харчування у навчальних закладах. Пілотний проєкт реалізують у Лозовій та найближчих населених пунктах.".