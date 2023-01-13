Полиция продемонстрировала последствия обстрелов Харьковщины (фото)

На Харьковщине из-за обстрелов повреждены частные дома, двое человек ранены.

Наиболее существенно за прошедшие сутки от обстрелов пострадали Двуречная и Купянск. Двуречную 12 января обстреляли из минометов.

«Взрывную травму живота получил 68-летний местный житель», — сообщили о последствиях в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Купянск в течение дня попадал под обстрелы трижды. Там также есть пострадавший — 75-летний мужчина.

«В результате артобстрелов и прицельных атак по гражданскому сектору города повреждены стены и кровли в нескольких домах, разрушены гаражи и заборы, хозяйственные постройки, оборвана линия электропередач», — перечислили полицейские.

По информации полиции, оккупанты постоянно терроризируют обстрелами громады Чугуевского, Купянского и Харьковского районов. По всем фактами открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.