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Полиция продемонстрировала последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 10:27   13.01.2023
Оксана Горун
Полиция продемонстрировала последствия обстрелов Харьковщины (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине из-за обстрелов повреждены частные дома, двое человек ранены.

Наиболее существенно за прошедшие сутки от обстрелов пострадали Двуречная и Купянск. Двуречную 12 января обстреляли из минометов.

Последствия обстрелов Харьковщины 12 января - фото полиции 5
Фото: ГУНП в Харьковской области

«Взрывную травму живота получил 68-летний местный житель», — сообщили о последствиях в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковщины 12 января - фото полиции 6
Фото: ГУНП в Харьковской области

Купянск в течение дня попадал под обстрелы трижды. Там также есть пострадавший — 75-летний мужчина.

Последствия обстрелов Харьковщины 12 января - фото полиции 4
Фото: ГУНП в Харьковской области

«В результате артобстрелов и прицельных атак по гражданскому сектору города повреждены стены и кровли в нескольких домах, разрушены гаражи и заборы, хозяйственные постройки, оборвана линия электропередач», — перечислили полицейские.

Последствия обстрелов Харьковщины 12 января - фото полиции
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • По информации полиции, оккупанты постоянно терроризируют обстрелами громады Чугуевского, Купянского и Харьковского районов. По всем фактами открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.

    Последствия обстрелов Харьковщины 12 января - фото полиции 2
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 10:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине из-за обстрелов повреждены частные дома, двое человек ранены".