Полиция продемонстрировала последствия обстрелов Харьковщины (фото)
На Харьковщине из-за обстрелов повреждены частные дома, двое человек ранены.
Наиболее существенно за прошедшие сутки от обстрелов пострадали Двуречная и Купянск. Двуречную 12 января обстреляли из минометов.
«Взрывную травму живота получил 68-летний местный житель», — сообщили о последствиях в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Купянск в течение дня попадал под обстрелы трижды. Там также есть пострадавший — 75-летний мужчина.
«В результате артобстрелов и прицельных атак по гражданскому сектору города повреждены стены и кровли в нескольких домах, разрушены гаражи и заборы, хозяйственные постройки, оборвана линия электропередач», — перечислили полицейские.
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По информации полиции, оккупанты постоянно терроризируют обстрелами громады Чугуевского, Купянского и Харьковского районов. По всем фактами открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине из-за обстрелов повреждены частные дома, двое человек ранены".