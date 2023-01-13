Поліція продемонструвала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

На Харківщині в наслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, двох людей поранено.

Найбільш суттєво за минулу добу від обстрілів постраждали Дворічна та Куп’янськ. Дворічну 12 січня обстріляли з мінометів.

“Вибухову травму живота отримав 68-річний місцевий житель”, – повідомили про наслідки у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.

Куп’янськ протягом дня потрапляв під обстріли тричі. Там також є постраждалий – 75-річний чоловік.

“Внаслідок артобстрілів та прицільних атак по цивільному сектору міста пошкоджено стіни та покрівлі у кількох будинках, зруйновано гаражі та паркани, господарські споруди, обірвано лінію електропередач”, – перерахували поліцейські.

За інформацією поліції, окупанти постійно тероризують обстрілами громади Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів. За всіма фактами відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.