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Поліція продемонструвала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Події 10:27   13.01.2023
Оксана Горун
Поліція продемонструвала наслідки обстрілів Харківщини (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

На Харківщині в наслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, двох людей поранено.

Найбільш суттєво за минулу добу від обстрілів постраждали Дворічна та Куп’янськ. Дворічну 12 січня обстріляли з мінометів.

Наслідки обстрілу Харківщини 12 січня - фото поліції 5

“Вибухову травму живота отримав 68-річний місцевий житель”, – повідомили про наслідки у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.

Наслідки обстрілу Харківщини 12 січня - фото поліції 6

Куп’янськ протягом дня потрапляв під обстріли тричі. Там також є постраждалий – 75-річний чоловік.

Наслідки обстрілів Харківщини 12 січня - фото поліції 4

“Внаслідок артобстрілів та прицільних атак по цивільному сектору міста пошкоджено стіни та покрівлі у кількох будинках, зруйновано гаражі та паркани, господарські споруди, обірвано лінію електропередач”, – перерахували поліцейські.

Наслідки обстрілу Харківщини 12 січня - фото поліції

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    • За інформацією поліції, окупанти постійно тероризують обстрілами громади Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів. За всіма фактами відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.

    Наслідки обстрілів Харківщини 12 січня - фото поліції 2

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 10:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині в наслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, двох людей поранено".