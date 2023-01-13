Зеленский поблагодарил Kraken за уничтожение врага в районе Соледара (видео)
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил бойцов харьковского спецподразделения Kraken за уничтожение оккупантов в районе города Соледар Донецкой области.
По словам главы государства, битва за Донецкую область, в частности за Бахмут, Соледар, Кременную и другие города и села востока, продолжается.
«Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины — Вооруженные Силы Украины, все силы обороны и безопасности — защищают государство», — подчеркнул Зеленский.
Также он поблагодарил украинских военных, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи.
«Я благодарю бойцов подразделения Kraken за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения «Шаман», которые мужественно обороняют Бахмут!», — сказал президент.
Напомним, Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 сообщил, что бои за Соледар продолжаются.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 22:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил бойцов харьковского спецподразделения Kraken за уничтожение оккупантов в районе города Соледар Донецкой области.".