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Зеленський подякував Kraken за знищення ворога в районі Соледара (відео)

Події 22:47   13.01.2023
Олена Нагорна
Зеленський подякував Kraken за знищення ворога в районі Соледара (відео)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував бійцям харківського спецпідрозділу Kraken за знищення окупантів у районі міста Соледар Донецької області.

За словами глави держави, битва за Донецьку область, зокрема за Бахмут, Соледар, Кремінну та інші міста та села сходу, триває.

“Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу”, – наголосив Зеленський.

Також він подякував українським військовим, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання.

“Я дякую бійцям підрозділу Kraken за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут!”, – сказав президент.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 повідомив, що бої за Соледар тривають.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 22:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував бійцям харківського спецпідрозділу Kraken за знищення окупантів у районі міста Соледар Донецької області.".