Зеленський подякував Kraken за знищення ворога в районі Соледара (відео)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував бійцям харківського спецпідрозділу Kraken за знищення окупантів у районі міста Соледар Донецької області.

За словами глави держави, битва за Донецьку область, зокрема за Бахмут, Соледар, Кремінну та інші міста та села сходу, триває.

“Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу”, – наголосив Зеленський.

Також він подякував українським військовим, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання.

“Я дякую бійцям підрозділу Kraken за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут!”, – сказав президент.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 повідомив, що бої за Соледар тривають.