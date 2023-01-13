Зеленський подякував Kraken за знищення ворога в районі Соледара (відео)
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував бійцям харківського спецпідрозділу Kraken за знищення окупантів у районі міста Соледар Донецької області.
За словами глави держави, битва за Донецьку область, зокрема за Бахмут, Соледар, Кремінну та інші міста та села сходу, триває.
“Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу”, – наголосив Зеленський.
Також він подякував українським військовим, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання.
“Я дякую бійцям підрозділу Kraken за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут!”, – сказав президент.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 повідомив, що бої за Соледар тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 22:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував бійцям харківського спецпідрозділу Kraken за знищення окупантів у районі міста Соледар Донецької області.".