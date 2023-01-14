Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: женщина шла по зебре на красный (фото)

В результате ДТП в Слободском районе Харькова, которое произошло около 18-ти часов 13 января, погибла женщина.

На проспекте Гагарина автомобиль «ВАЗ 2106» под управлением 45-летнего мужчины наехал на 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, сообщили журналистам в Харьковской облпрокуратуре.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области



Фото: Харьковская облпрокуратура