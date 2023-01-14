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Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: женщина шла по зебре на красный (фото)

Происшествия 17:41   14.01.2023
Елена Нагорная
Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: женщина шла по зебре на красный (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В результате ДТП в Слободском районе Харькова, которое произошло около 18-ти часов 13 января, погибла женщина.

На проспекте Гагарина автомобиль «ВАЗ 2106» под управлением 45-летнего мужчины наехал на 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, сообщили журналистам в Харьковской облпрокуратуре.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 17:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ДТП в Слободском районе Харькова, которое произошло около 18-ти часов 13 января, погибла женщина.".