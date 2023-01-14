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Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: жінка йшла по зебрі на червоний (фото)

Події 17:41   14.01.2023
Олена Нагорна
Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: жінка йшла по зебрі на червоний (фото)

Внаслідок ДТП у Слобідському районі Харкова, яка сталася близько 18-ї години 13 січня, загинула жінка.

На проспекті Гагаріна автомобіль “ВАЗ 2106” під керуванням 45-річного чоловіка збив 40-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу на заборонний сигнал світлофора, повідомили журналістам у Харківській облпрокуратурі.

Внаслідок ДТП жінка померла на місці. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України).


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області


Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 17:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП у Слобідському районі Харкова, яка сталася близько 18-ї години 13 січня, загинула жінка.".