Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: жінка йшла по зебрі на червоний (фото)

Внаслідок ДТП у Слобідському районі Харкова, яка сталася близько 18-ї години 13 січня, загинула жінка.

На проспекті Гагаріна автомобіль “ВАЗ 2106” під керуванням 45-річного чоловіка збив 40-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу на заборонний сигнал світлофора, повідомили журналістам у Харківській облпрокуратурі.

Внаслідок ДТП жінка померла на місці. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України).



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області



Фото: Харківська облпрокуратура