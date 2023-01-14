Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: жінка йшла по зебрі на червоний (фото)
Внаслідок ДТП у Слобідському районі Харкова, яка сталася близько 18-ї години 13 січня, загинула жінка.
На проспекті Гагаріна автомобіль “ВАЗ 2106” під керуванням 45-річного чоловіка збив 40-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу на заборонний сигнал світлофора, повідомили журналістам у Харківській облпрокуратурі.
Внаслідок ДТП жінка померла на місці. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України).
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Фото: Харківська облпрокуратура
Новини за темою:
Ви читали новину: «Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: жінка йшла по зебрі на червоний (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 17:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП у Слобідському районі Харкова, яка сталася близько 18-ї години 13 січня, загинула жінка.".