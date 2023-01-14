Защитники Харьковщины из 92 ОМБр накрыли огнем оккупантов в Соледаре (видео)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, наступают на позиции оккупантов в городе Соледар Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Украинские бойцы сначала выкурили россиян из укрытия, заставили собраться в одном месте и накрыли скопление точным огнем», — написал он.

Видео: Сергей Мельник

Напомним, Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 13 января сообщил, что бои за Соледар продолжаются.