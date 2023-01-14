Защитники Харьковщины из 92 ОМБр накрыли огнем оккупантов в Соледаре (видео)
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, наступают на позиции оккупантов в городе Соледар Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Украинские бойцы сначала выкурили россиян из укрытия, заставили собраться в одном месте и накрыли скопление точным огнем», — написал он.
Видео: Сергей Мельник
Читайте также: Зеленский поблагодарил Kraken за уничтожение врага в районе Соледара (видео)
Напомним, Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 13 января сообщил, что бои за Соледар продолжаются.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Защитники Харьковщины из 92 ОМБр накрыли огнем оккупантов в Соледаре (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, наступают на позиции оккупантов в городе Соледар Донецкой области.".