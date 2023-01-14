Захисники Харківщини з 92 ОМБр накрили вогнем окупантів у Соледарі (відео)
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, наступають на позиції окупантів у місті Соледар Донецької області.
Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Українські бійці спочатку викурили росіян з хованок, змусили зібратись в одному місці та накрили скупчення точним вогнем”, – написав він.
Відео: Сергій Мельник
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Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 13 січня повідомив, що бої за Соледар тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 17:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, наступають на позиції окупантів у місті Соледар Донецької області.".