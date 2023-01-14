Захисники Харківщини з 92 ОМБр накрили вогнем окупантів у Соледарі (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, наступають на позиції окупантів у місті Соледар Донецької області.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Українські бійці спочатку викурили росіян з хованок, змусили зібратись в одному місці та накрили скупчення точним вогнем”, – написав він.

Відео: Сергій Мельник

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 13 січня повідомив, що бої за Соледар тривають.