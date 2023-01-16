3,52 промилле: мертвецки пьяный водитель устроил в Харькове ДТП (фото)
Днем 16 января на улице Данилевского в Харькове водитель Peugeot не придерживался безопасной дистанции и врезался в Volvo. Оказалось, что виновник ко всему был пьян.
В результате аварии никто не пострадал, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Когда правоохранители оформляли ДТП, они заметили у вероятного виновника признаки алкогольного опьянения. Прибор Drager показал 3,52 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму более чем в 17 раз.
Патрульные составили на водителя административные протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к механическим повреждениям транспортных средств) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. В дальнейшем материалы передадут на рассмотрение суда.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 16 января на улице Данилевского в Харькове водитель Peugeot не придерживался безопасной дистанции и врезался в Volvo. Оказалось, что виновник ко всему был пьян.".