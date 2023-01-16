Live
  • Понедельник 16.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.54
    • 🟢

3,52 промилле: мертвецки пьяный водитель устроил в Харькове ДТП (фото)

Происшествия 19:50   16.01.2023
Елена Нагорная
3,52 промилле: мертвецки пьяный водитель устроил в Харькове ДТП (фото) Фото: УПП в Харьковской области

Днем 16 января на улице Данилевского в Харькове водитель Peugeot не придерживался безопасной дистанции и врезался в Volvo. Оказалось, что виновник ко всему был пьян.

В результате аварии никто не пострадал, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Когда правоохранители оформляли ДТП, они заметили у вероятного виновника признаки алкогольного опьянения. Прибор Drager показал 3,52 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму более чем в 17 раз.

Патрульные составили на водителя административные протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к механическим повреждениям транспортных средств) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. В дальнейшем материалы передадут на рассмотрение суда.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:27
В Харькове в шестой раз перезапустили отопление после субботнего блэкаута
19:10
Лучший танк РФ подбили на Луганщине защитники из 92-й ОМБр — Цаплиенко (видео)
18:41
В Генштабе не видят признаков подготовки наступления РФ на север Харьковщины
17:25
На Купянщине возобновляют занятия в трех школах и готовят к открытию лицей
16:04
Харькову дадут средства на восстановление трамвайной инфраструктуры

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «3,52 промилле: мертвецки пьяный водитель устроил в Харькове ДТП (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 19:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 16 января на улице Данилевского в Харькове водитель Peugeot не придерживался безопасной дистанции и врезался в Volvo. Оказалось, что виновник ко всему был пьян.".