3,52 промилле: мертвецки пьяный водитель устроил в Харькове ДТП (фото)

Днем 16 января на улице Данилевского в Харькове водитель Peugeot не придерживался безопасной дистанции и врезался в Volvo. Оказалось, что виновник ко всему был пьян.

В результате аварии никто не пострадал, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Когда правоохранители оформляли ДТП, они заметили у вероятного виновника признаки алкогольного опьянения. Прибор Drager показал 3,52 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму более чем в 17 раз.

Патрульные составили на водителя административные протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к механическим повреждениям транспортных средств) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. В дальнейшем материалы передадут на рассмотрение суда.